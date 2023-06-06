岸田文雄首相は６日の政府・与党連絡会議で、自身が重視する賃上げや少子化対策に触れ、「今後とも堅固な自公政権の連携の下で政策を前に進めたい」と強調した。衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う候補者調整で、両党間に亀裂が生じている状況を念頭に置いた発言とみられる。



「経年劣化」進む自公政権 連立解消はあるか【解説委員室から】

公明党の山口那津男代表も同会議で「政府・与党が結束して国会審議に臨みたい」と述べた。