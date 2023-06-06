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岸田首相、自公連携「堅固に」

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岸田首相、自公連携「堅固に」

2023年06月06日15時14分

政府・与党連絡会議で発言する岸田文雄首相（左から２人目）＝６日午後、首相官邸

政府・与党連絡会議で発言する岸田文雄首相（左から２人目）＝６日午後、首相官邸

  • 政府・与党連絡会議で発言する公明党の山口那津男代表（右から２人目）＝６日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は６日の政府・与党連絡会議で、自身が重視する賃上げや少子化対策に触れ、「今後とも堅固な自公政権の連携の下で政策を前に進めたい」と強調した。衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う候補者調整で、両党間に亀裂が生じている状況を念頭に置いた発言とみられる。

「経年劣化」進む自公政権　連立解消はあるか【解説委員室から】

　公明党の山口那津男代表も同会議で「政府・与党が結束して国会審議に臨みたい」と述べた。

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