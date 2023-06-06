米大リーグ試合結果（５日）
2023年06月06日15時03分
▽ア・リーグ
レ イ ズ ４―１ レッドソック
ス
アストロズ １１―４ ブルージェイ
ズ
▽ナ・リーグ
レ ッ ズ ２―０ ブルワーズ
パドレス ５―０ カ ブ ス
▽交流戦
フィリーズ ８―３ タイガース
マーリンズ ９―６ ロイヤルズ
パイレーツ ５―４ アスレチック
ス
レンジャーズ ４―３ カージナルス
（時事）
米大リーグ試合結果（５日）
2023年06月06日15時03分
▽ア・リーグ
レ イ ズ ４―１ レッドソック
ス
アストロズ １１―４ ブルージェイ
ズ
▽ナ・リーグ
レ ッ ズ ２―０ ブルワーズ
パドレス ５―０ カ ブ ス
▽交流戦
フィリーズ ８―３ タイガース
マーリンズ ９―６ ロイヤルズ
パイレーツ ５―４ アスレチック
ス
レンジャーズ ４―３ カージナルス
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
パが追加日程発表 プロ野球(06/06 15:39)
日本選手の成績（５日） 米大リーグ(06/06 15:19)
米大リーグ試合結果（５日）(06/06 15:03)
カブスの鈴木、無安打続く 米大リーグ(06/06 14:25)
５日の日本選手 米大リーグ(06/06 14:17)
吉田、鈴木は無安打 米大リーグ(06/06 12:49)
チーム引っ張った遠藤航 独サッカー・シュツットガルト(06/06 11:55)
シンガポール競馬、来年１０月終了 １８０年以上の歴史に幕(06/06 11:28)
ポステコグルー氏が監督就任へ トットナム―イングランド・サッカー(06/06 11:17)
松田、暫定的に五輪出場権 サーフィン(06/06 10:32)
レッドソックスの吉田、好投手に封じられる 米大リーグ(06/06 10:01)
ブラジル選手、５５年ぶり８強 全仏テニス(06/06 09:35)
西岡、限界だった左脚 示した地力、８強へ手応えも―全仏テニス(06/06 09:23)
加藤、四大大会側へ提訴 女子複の失格判定に不服―全仏テニス(06/06 08:02)
畑岡は１５位 女子ゴルフ世界ランク(06/06 07:45)
西岡、８強ならず 混合複の加藤組は４強―全仏テニス(06/06 07:45)
シュツットガルト残留 入れ替え戦制す―ドイツ・サッカー(06/06 07:27)
ディープ最終世代が快挙 オーギュストロダン、英ダービーＶ―競馬(06/06 06:16)
プホルス氏が特別補佐に 米大リーグ(06/06 00:44)
プロ野球・ひとこと(06/05 23:57)
阪神の岡田監督、引き分けに苦笑 プロ野球(06/05 23:45)
熊谷、ローマと２年契約 サッカー女子(06/05 23:31)
パ・リーグ個人投手成績 （５日現在）(06/05 23:26)
セ・リーグ個人投手成績 （５日現在）(06/05 23:25)
パ・リーグ個人打撃成績 （５日現在）(06/05 23:23)
セ・リーグ個人打撃成績 （５日現在）(06/05 23:23)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）(06/05 23:22)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）(06/05 23:22)
パ・リーグチーム成績表 （５日現在）(06/05 23:21)
セ・リーグチーム成績表 （５日現在）(06/05 23:21)