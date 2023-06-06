５日の日本選手 米大リーグ
2023年06月06日09時48分
▽レッドソックス・吉田 レイズ戦に５番指名打者で出場して４打数無安打、１三振。打率３割１分２厘。（時事）
５日の日本選手 米大リーグ
2023年06月06日09時48分
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