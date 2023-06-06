午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時１６分、公邸発。同１７分、官邸着。報道各社のインタビュー。

午前８時２６分から同３８分まで、犯罪被害者等施策推進会議。同４６分から同５５分まで、デジタル社会推進会議。

午前９時２分から同１２分まで、閣議。