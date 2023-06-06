首相動静（６月６日）
2023年06月06日09時19分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１６分、公邸発。同１７分、官邸着。報道各社のインタビュー。
午前８時２６分から同３８分まで、犯罪被害者等施策推進会議。同４６分から同５５分まで、デジタル社会推進会議。
午前９時２分から同１２分まで、閣議。
首相動静（６月６日）
2023年06月06日09時19分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１６分、公邸発。同１７分、官邸着。報道各社のインタビュー。
午前８時２６分から同３８分まで、犯罪被害者等施策推進会議。同４６分から同５５分まで、デジタル社会推進会議。
午前９時２分から同１２分まで、閣議。
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