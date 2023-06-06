畑岡は１５位 女子ゴルフ世界ランク
2023年06月06日07時45分
女子ゴルフの最新世界ランキングが５日付で発表され、畑岡奈紗は前週の１３位から１５位に後退した。古江彩佳は１７位で変わらず、山下美夢有は一つ下げて２０位。笹生優花は３７位、渋野日向子は４３位。１位は高真栄（韓国）。 （時事）
畑岡は１５位 女子ゴルフ世界ランク
2023年06月06日07時45分
女子ゴルフの最新世界ランキングが５日付で発表され、畑岡奈紗は前週の１３位から１５位に後退した。古江彩佳は１７位で変わらず、山下美夢有は一つ下げて２０位。笹生優花は３７位、渋野日向子は４３位。１位は高真栄（韓国）。 （時事）
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