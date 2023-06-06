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６日の朝刊（都内最終版）☆１

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６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年06月06日06時55分

【１面トップ】
〔朝日〕別人口座登録　２月に把握　マイナンバー　政府、税還付で発覚
〔毎日〕論文違法入手７２０万件　昨年　海賊版サイト利用　５年間で５．６倍
〔読売〕ＮＨＫ　予算の問題認識　ＢＳ配信「会計検査リスク」　設備調達図る
〔日経〕ロシア、自国製軍備「逆輸入」　戦車部品など、ミャンマー・印から　旧型兵器改良か　日経調査
〔産経〕歴史の転換期　防衛力強化　エネ調達でアジア連携　骨太方針　原案判明
〔東京〕性暴力防ぐ「生命の安全教育」始まる　性の知識避け　実効性に疑問　９８年「歯止め規定」影響　性教育　遅れる日本
【共通ニュース】
◆女性役員　２０３０年に３０％　東証「プライム」企業　政府、計画策定促す　骨太の方針原案
◆株３万２０００円台　バブル後最高値
◆原油　来年末まで減産延長　ＯＰＥＣプラス　ＮＹ、一時上昇
◆露「大規模攻勢を撃退」　ウクライナ軍　反攻へ布石か　ドネツク州
◆大崎事件再審　高裁認めず　第４次請求　弁護団、特別抗告へ▽９５歳原口さん涙「無罪になるまで死ねない」
◆吉野ケ里の石棺墓　内部から赤い顔料　「クニ」首長墓の可能性　調査へ
◆「性被害　法改正を」　元ジャニーズ　署名４万人提出
◆脅迫動画配信「やった」　ガーシー容疑者　手荷物は携帯１台　（続）

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