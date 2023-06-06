【１面トップ】

〔朝日〕別人口座登録 ２月に把握 マイナンバー 政府、税還付で発覚

〔毎日〕論文違法入手７２０万件 昨年 海賊版サイト利用 ５年間で５．６倍

〔読売〕ＮＨＫ 予算の問題認識 ＢＳ配信「会計検査リスク」 設備調達図る

〔日経〕ロシア、自国製軍備「逆輸入」 戦車部品など、ミャンマー・印から 旧型兵器改良か 日経調査

〔産経〕歴史の転換期 防衛力強化 エネ調達でアジア連携 骨太方針 原案判明

〔東京〕性暴力防ぐ「生命の安全教育」始まる 性の知識避け 実効性に疑問 ９８年「歯止め規定」影響 性教育 遅れる日本

【共通ニュース】

◆女性役員 ２０３０年に３０％ 東証「プライム」企業 政府、計画策定促す 骨太の方針原案

◆株３万２０００円台 バブル後最高値

◆原油 来年末まで減産延長 ＯＰＥＣプラス ＮＹ、一時上昇

◆露「大規模攻勢を撃退」 ウクライナ軍 反攻へ布石か ドネツク州

◆大崎事件再審 高裁認めず 第４次請求 弁護団、特別抗告へ▽９５歳原口さん涙「無罪になるまで死ねない」

◆吉野ケ里の石棺墓 内部から赤い顔料 「クニ」首長墓の可能性 調査へ

◆「性被害 法改正を」 元ジャニーズ 署名４万人提出

◆脅迫動画配信「やった」 ガーシー容疑者 手荷物は携帯１台 （続）