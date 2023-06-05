◇勝てればよかったが

ロッテ・吉井監督 ４連敗の後に引き分け、「勝てればよかったが、負けなかったのはよかった。きょうは若いリリーバー、特に（十二回の）横山がよく頑張ってくれた」。

◇必死に打った

ロッテ・山口 七回に一時逆転となる３ランを放ち、「迷惑を掛けていたので何とかしたいと思い、必死に打った」。