プロ野球・ひとこと
2023年06月05日23時57分
◇勝てればよかったが
ロッテ・吉井監督 ４連敗の後に引き分け、「勝てればよかったが、負けなかったのはよかった。きょうは若いリリーバー、特に（十二回の）横山がよく頑張ってくれた」。
◇必死に打った
ロッテ・山口 七回に一時逆転となる３ランを放ち、「迷惑を掛けていたので何とかしたいと思い、必死に打った」。
プロ野球・ひとこと
2023年06月05日23時57分
◇勝てればよかったが
ロッテ・吉井監督 ４連敗の後に引き分け、「勝てればよかったが、負けなかったのはよかった。きょうは若いリリーバー、特に（十二回の）横山がよく頑張ってくれた」。
◇必死に打った
ロッテ・山口 七回に一時逆転となる３ランを放ち、「迷惑を掛けていたので何とかしたいと思い、必死に打った」。
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