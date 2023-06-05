出入国在留管理庁は５日、大阪出入国在留管理局で外国人収容者の診察に当たる常勤の医師の呼気から、勤務当日にアルコール反応が検出されたことを明らかにした。担当者が同日の野党ヒアリングで、一部報道の内容を大筋で認めた。