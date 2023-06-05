西武は三回にマキノンの左前打や渡部の二塁打、重盗などで４点を先取。五回は押し出し四球などで２点を加えた。松本が５回２失点で３勝目。ＤｅＮＡの連勝は３でストップ。先発平良が３回で降板し、打線も九回に追い上げたが及ばず。