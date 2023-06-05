日華懇会長、前台北市長と会談
2023年06月05日21時07分
超党派の日華議員懇談会会長を務める自民党の古屋圭司元国家公安委員長らは５日、衆院議員会館で、来日中の台湾第２野党・民衆党主席（党首）の柯文哲・前台北市長と会談した。
日華懇会長、前台北市長と会談
2023年06月05日21時07分
超党派の日華議員懇談会会長を務める自民党の古屋圭司元国家公安委員長らは５日、衆院議員会館で、来日中の台湾第２野党・民衆党主席（党首）の柯文哲・前台北市長と会談した。
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