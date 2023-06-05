プロ野球速報 （５日）
2023年06月05日19時49分
＜交流戦＞
西 武 ４－２ ＤｅＮ（４回裏、横浜）
ロッテ ４－３ 阪 神（５回表、甲子園）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （５日）
2023年06月05日19時49分
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西 武 ４－２ ＤｅＮ（４回裏、横浜）
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