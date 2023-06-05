円、１４０円台前半 ロンドン外為
2023年06月05日17時33分
【ロンドン時事】週明け５日のロンドン外国為替市場の円相場は、先週２日発表の米雇用統計を背景に円売り・ドル買いが優勢となった流れを引き継ぎ、１ドル＝１４０円台前半に下落した。午前９時現在は１４０円３５～４５銭と、前週末午後４時比７５銭の円安・ドル高。
円、１４０円台前半 ロンドン外為
2023年06月05日17時33分
【ロンドン時事】週明け５日のロンドン外国為替市場の円相場は、先週２日発表の米雇用統計を背景に円売り・ドル買いが優勢となった流れを引き継ぎ、１ドル＝１４０円台前半に下落した。午前９時現在は１４０円３５～４５銭と、前週末午後４時比７５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル