▽日本ハム・上原―広島・大瀬良（エスコンフィールド）

▽楽天・則本―阪神・村上（楽天モバイルパーク宮城）

▽西武・与座―中日・鈴木（県営大宮）

▽ロッテ・美馬―ヤクルト・小川（ゾゾマリン）

▽オリックス・山本―巨人・高橋（京セラドーム大阪）

▽ソフトバンク・有原―ＤｅＮＡ・今永（福岡ペイペイドーム）