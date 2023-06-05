【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手、中川虎大投手▽阪神・西純矢投手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・森原康平投手▽巨人・グリフィン投手、松井颯投手▽広島・中村貴浩外野手▽中日・山本拓実投手（再登録は１５日以降）