富士フイルムＢＩ、中堅・中小向けＩＴサポートサービス ＰＣ１台から利用可能
2023年06月05日17時09分
富士フイルムビジネスイノベーション（ＢＩ、東京）は５日、中堅・中小企業向けのＩＴサポートサービス「ＩＴエキスパートサービシーズ」を３０日から始めると発表した。従来のパッケージ型サービスとは異なり、パソコンやネットワーク機器１台から利用できる。２０２３年度中に国内約１万社へ販売を目指す。
富士フイルムＢＩ、中堅・中小向けＩＴサポートサービス ＰＣ１…
2023年06月05日17時09分
富士フイルムビジネスイノベーション（ＢＩ、東京）は５日、中堅・中小企業向けのＩＴサポートサービス「ＩＴエキスパートサービシーズ」を３０日から始めると発表した。従来のパッケージ型サービスとは異なり、パソコンやネットワーク機器１台から利用できる。２０２３年度中に国内約１万社へ販売を目指す。
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