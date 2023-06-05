大雨死者の身元判明 静岡
2023年06月05日15時58分
記録的な大雨の後、静岡県袋井市の海岸で見つかった遺体について、県警袋井署は５日、同県磐田市の浅岡義方さん（７４）と判明したことを明らかにした。
浅岡さんは、大雨で氾濫した敷地川沿いに住んでいた。遺体は４日早朝に発見された。
大雨死者の身元判明 静岡
2023年06月05日15時58分
記録的な大雨の後、静岡県袋井市の海岸で見つかった遺体について、県警袋井署は５日、同県磐田市の浅岡義方さん（７４）と判明したことを明らかにした。
浅岡さんは、大雨で氾濫した敷地川沿いに住んでいた。遺体は４日早朝に発見された。
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