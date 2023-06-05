ＮＢＡファイナル第２戦（４日）
2023年06月05日15時17分
▽第２戦・デンバー（１勝１敗）
ヒ ー ト １１１ ２６―２３ １０８ ナゲッツ
２５―３４
２４―２６
３６―２５
（時事）
ＮＢＡファイナル第２戦（４日）
2023年06月05日15時17分
▽第２戦・デンバー（１勝１敗）
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２５―３４
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