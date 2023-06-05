Ｊリーグは５日、８月１９日に予定されていたＪ１第２４節の浦和―名古屋（埼玉ス）を同１８日に開催すると発表した。キックオフ時刻は３０分繰り下がって午後７時半。浦和が同２２日に行われるアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）のプレーオフに出場するため。