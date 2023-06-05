ＬＧＢＴ、少しずつ前進を 岸田首相
2023年06月05日15時00分
岸田文雄首相は５日、ジャーナリストの田原総一朗氏と首相官邸で面会し、ＬＧＢＴなど性的少数者や外交・安全保障を巡り意見交換した。田原氏によると、ＬＧＢＴに関する課題や同性婚について「一歩一歩前進させるべきだ」との指摘に対し、首相は「その通りだ」と応じたという。
ＬＧＢＴ、少しずつ前進を 岸田首相
2023年06月05日15時00分
岸田文雄首相は５日、ジャーナリストの田原総一朗氏と首相官邸で面会し、ＬＧＢＴなど性的少数者や外交・安全保障を巡り意見交換した。田原氏によると、ＬＧＢＴに関する課題や同性婚について「一歩一歩前進させるべきだ」との指摘に対し、首相は「その通りだ」と応じたという。
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