第７２回全日本大学野球選手権は５日、神宮球場と東京ドームで開幕して１回戦が行われ、天理大（阪神）の真城翔大投手が西南学院大（九州六）戦で無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。前回大会の渡部雄大（東海大札幌）以来で、大会史上８人目（完全試合４人）。スコアは４―０。