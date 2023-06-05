男子ゴルフの最新世界ランキングが４日発表され、松山英樹は前週と変わらず２５位だった。比嘉一貴は二つ下げて１０６位。日本ツアー選手権で国内メジャー初制覇を果たした金谷拓実は１３６位から１２２位に上がった。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）