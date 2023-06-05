官房長官、原油高止まりに懸念
2023年06月05日12時06分
松野博一官房長官は５日の記者会見で、石油輸出機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国でつくる「ＯＰＥＣプラス」の減産延長合意について「需給のタイト化や不透明さが増し、原油価格の高止まりにつながりかねない」と懸念を示した。
官房長官、原油高止まりに懸念
2023年06月05日12時06分
松野博一官房長官は５日の記者会見で、石油輸出機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国でつくる「ＯＰＥＣプラス」の減産延長合意について「需給のタイト化や不透明さが増し、原油価格の高止まりにつながりかねない」と懸念を示した。
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