モナコ、クレマン監督を解任 フランス・サッカー
2023年06月05日11時33分
サッカーのフランス１部リーグで、南野拓実が所属するモナコは４日、フィリップ・クレマン監督の解任を発表した。昨年１月に就任。今季は欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選敗退、リーグ戦は６位に終わった。
次期監督候補について、欧州メディアでは南野がザルツブルク（オーストリア）在籍時の監督、ジェシー・マーシュ氏らの名前が挙がっている。 （時事）
モナコ、クレマン監督を解任 フランス・サッカー
2023年06月05日11時33分
サッカーのフランス１部リーグで、南野拓実が所属するモナコは４日、フィリップ・クレマン監督の解任を発表した。昨年１月に就任。今季は欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選敗退、リーグ戦は６位に終わった。
次期監督候補について、欧州メディアでは南野がザルツブルク（オーストリア）在籍時の監督、ジェシー・マーシュ氏らの名前が挙がっている。 （時事）
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