協調減産、２４年末まで延長 原油価格下支えへ―ＯＰＥＣプラス
2023年06月05日04時14分
【ロンドン時事】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は４日、ウィーンのＯＰＥＣ本部で閣僚級会合を開き、現在の協調減産の枠組みを２０２４年末まで延長することで合意した。生産調整に協力して取り組む姿勢を示すことで、下落基調にある原油価格の下支えを狙う。また、サウジアラビアは、７月から日量１００万バレルの追加減産を自主的に行う方針を表明した。
協調減産、２４年末まで延長 原油価格下支えへ―ＯＰＥＣプラス
2023年06月05日04時14分
【ロンドン時事】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は４日、ウィーンのＯＰＥＣ本部で閣僚級会合を開き、現在の協調減産の枠組みを２０２４年末まで延長することで合意した。生産調整に協力して取り組む姿勢を示すことで、下落基調にある原油価格の下支えを狙う。また、サウジアラビアは、７月から日量１００万バレルの追加減産を自主的に行う方針を表明した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル