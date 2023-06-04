譲らず無得点ドロー Ｊリーグ・浦和―鹿島
2023年06月04日19時09分
互いに決定機がありながらも無得点で引き分けた。鹿島は前半２０分すぎに鈴木がこぼれ球をフリーで打ったが相手ＧＫが好セーブ。浦和も左サイドから効果的に攻め、明本のクロスがポストにはじかれるなど終盤まで緊迫感の続く展開だった。
譲らず無得点ドロー Ｊリーグ・浦和―鹿島
2023年06月04日19時09分
互いに決定機がありながらも無得点で引き分けた。鹿島は前半２０分すぎに鈴木がこぼれ球をフリーで打ったが相手ＧＫが好セーブ。浦和も左サイドから効果的に攻め、明本のクロスがポストにはじかれるなど終盤まで緊迫感の続く展開だった。
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