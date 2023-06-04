土砂崩れで１４人死亡 中国
2023年06月04日22時33分
【北京時事】中国内陸部にある四川省楽山市の山間部で４日朝、土砂崩れが発生した。同日午後までに１４人の死亡が確認され、５人が行方不明となった。国営新華社通信などが伝えた。
土砂崩れで１４人死亡 中国
2023年06月04日22時33分
【北京時事】中国内陸部にある四川省楽山市の山間部で４日朝、土砂崩れが発生した。同日午後までに１４人の死亡が確認され、５人が行方不明となった。国営新華社通信などが伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル