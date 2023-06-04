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元関脇の勢「悔いない」　断髪式、自慢の歌声も―大相撲

2023年06月04日17時43分

断髪式で師匠の伊勢ノ海親方（右）に大いちょうを切り落とされた元関脇、勢の春日山親方＝４日、東京・両国国技館（代表撮影）

断髪式で師匠の伊勢ノ海親方（右）に大いちょうを切り落とされた元関脇、勢の春日山親方＝４日、東京・両国国技館（代表撮影）

  • 断髪式後、歌手の山本譲二さん（右）と熱唱する元関脇、勢の春日山親方＝４日、東京・両国国技館（代表撮影）

　大相撲で２０２１年６月に現役を退き、年寄「春日山」を襲名した元関脇の勢（３６）＝本名東口翔太、大阪府出身、伊勢ノ海部屋＝の引退披露大相撲が４日、東京・両国国技館で行われ、断髪式には横綱照ノ富士、元横綱白鵬の宮城野親方ら約２５０人が参加した。
　師匠の伊勢ノ海親方（元幕内北勝鬨）に大いちょうを切り落とされ、「悔いはない。やり尽くした」と感慨深げ。角界屈指の歌唱力を誇り、山本譲二さんの「花も嵐も」などを本人とデュエットして館内を沸かせたほか、親交のある歌手の平原綾香さんが代表曲「Ｊｕｐｉｔｅｒ」を披露した。
　部屋付き親方として後進を指導しており、「次のステージで頑張りたい」と言葉に力を込めた。

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