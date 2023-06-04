ＤｅＮＡが逆転勝ち プロ野球・ＤｅＮＡ―西武
2023年06月04日17時23分
ＤｅＮＡが八回に４点差を逆転して３連勝。敵失や宮崎、代打楠本の適時二塁打などで追い付き、戸柱の内野安打で勝ち越した。３番手の入江が今季初勝利、山崎が１３セーブ目。西武は先発の平良が７回無失点と好投したが、救援陣が崩れた。
ＤｅＮＡが逆転勝ち プロ野球・ＤｅＮＡ―西武
2023年06月04日17時23分
ＤｅＮＡが八回に４点差を逆転して３連勝。敵失や宮崎、代打楠本の適時二塁打などで追い付き、戸柱の内野安打で勝ち越した。３番手の入江が今季初勝利、山崎が１３セーブ目。西武は先発の平良が７回無失点と好投したが、救援陣が崩れた。
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