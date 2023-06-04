日本ハムが今季最多の１０得点で快勝。０―１の二回に北山の適時打と細川の二塁打で２点を奪って逆転。三回には野村が３ラン、六回にも打者一巡で４点を加えるなど突き放した。北山は７回３失点と粘って３勝目。巨人は投打に精彩を欠いた。