オリックスが首位浮上。宮城は直球と変化球が抜群に切れ、２安打無四球で完封し５勝目。打線は０―０の八回に森の３ランや宮城の適時打などで５点を挙げた。中日は高橋宏が７回無失点、自己最多の１３奪三振と力投したが、打線が沈黙。