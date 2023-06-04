大分が２位浮上 Ｊ２
2023年06月04日16時48分
明治安田Ｊ２リーグは４日、東京・味の素スタジアムなどで第１９節の残り２試合が行われ、大分は甲府に２―１で競り勝ち、勝ち点３４で２位に浮上した。前節２位の東京Ｖは仙台に０―２で敗れ、３位に後退。
大分が２位浮上 Ｊ２
2023年06月04日16時48分
明治安田Ｊ２リーグは４日、東京・味の素スタジアムなどで第１９節の残り２試合が行われ、大分は甲府に２―１で競り勝ち、勝ち点３４で２位に浮上した。前節２位の東京Ｖは仙台に０―２で敗れ、３位に後退。
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