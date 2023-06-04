山川が右足手術 Ｊ１神戸
2023年06月04日14時27分
Ｊ１神戸は４日、ＤＦ山川哲史が右第５中足骨骨折と診断され、手術を受けたと発表した。全治３カ月の見込み。５月２７日のＦ東京戦で負傷した。
山川が右足手術 Ｊ１神戸
2023年06月04日14時27分
Ｊ１神戸は４日、ＤＦ山川哲史が右第５中足骨骨折と診断され、手術を受けたと発表した。全治３カ月の見込み。５月２７日のＦ東京戦で負傷した。
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