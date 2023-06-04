主な日本選手の成績（３日） 欧州サッカー
2023年06月04日14時26分
【フランス】
▽鈴木（ストラスブール） ロリアン戦で後半終盤から出場。１―２。
【オーストリア】
▽中村敬（リンツ） シュトルム・グラーツ戦で後半途中から出場。０―２。（時事）
主な日本選手の成績（３日） 欧州サッカー
2023年06月04日14時26分
【フランス】
▽鈴木（ストラスブール） ロリアン戦で後半終盤から出場。１―２。
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▽中村敬（リンツ） シュトルム・グラーツ戦で後半途中から出場。０―２。（時事）
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