台湾・柯文哲氏が来日 総統選の第２野党候補
2023年06月04日14時25分
【台北時事】来年１月１３日の台湾総統選に出馬する第２野党・台湾民衆党主席（党首）の柯文哲・前台北市長が４日、日本を訪問した。次期総統選の立候補予定者の訪日は柯氏が初めて。他候補に先駆け、対日関係重視の姿勢をアピールする狙いがありそうだ。
柯氏は出発前、北部・桃園国際空港で報道陣に「日本は台湾にとって、アジアにおける最も重要な盟友だ」と強調。訪問を通じ「日本の考えを知りたい」と述べた。
台湾・柯文哲氏が来日 総統選の第２野党候補
2023年06月04日14時25分
【台北時事】来年１月１３日の台湾総統選に出馬する第２野党・台湾民衆党主席（党首）の柯文哲・前台北市長が４日、日本を訪問した。次期総統選の立候補予定者の訪日は柯氏が初めて。他候補に先駆け、対日関係重視の姿勢をアピールする狙いがありそうだ。
柯氏は出発前、北部・桃園国際空港で報道陣に「日本は台湾にとって、アジアにおける最も重要な盟友だ」と強調。訪問を通じ「日本の考えを知りたい」と述べた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル