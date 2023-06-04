プロ野球速報 （４日）
2023年06月04日16時06分
＜交流戦＞
楽 天 １－５ ヤクル（７回裏、神宮）
日ハム ９－２ 巨 人（６回表、東京ドーム）
西 武 ４－０ ＤｅＮ（７回表、横浜）
オリッ ０－０ 中 日（７回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ロッテ ０－２ 阪 神（８回表、甲子園）
ソフト ３－２ 広 島（６回裏、マツダスタジアム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （４日）
2023年06月04日16時06分
＜交流戦＞
楽 天 １－５ ヤクル（７回裏、神宮）
日ハム ９－２ 巨 人（６回表、東京ドーム）
西 武 ４－０ ＤｅＮ（７回表、横浜）
オリッ ０－０ 中 日（７回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ロッテ ０－２ 阪 神（８回表、甲子園）
ソフト ３－２ 広 島（６回裏、マツダスタジアム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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