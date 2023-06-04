【出場選手登録】▽ソフトバンク・松本晴投手▽西武・児玉亮涼内野手▽楽天・津留崎大成投手▽ロッテ・八木彬投手、横山陸人投手

【同抹消】▽ソフトバンク・ガンケル投手▽西武・滝沢夏央内野手▽楽天・小孫竜二投手▽ロッテ・種市篤暉投手、広畑敦也投手、沢村拓一投手（再登録は１４日以降）