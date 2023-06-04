東京や千葉で震度３
2023年06月04日11時26分
４日午前１０時５８分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、千葉市や東京都中央区などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝茨城県つくば市、千葉市、東京都中央区、横浜市
震度２＝水戸市、千葉県松戸市、東京都八王子市、川崎市、宇都宮市、群馬県桐生市、さいたま市。
東京や千葉で震度３
2023年06月04日11時26分
４日午前１０時５８分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、千葉市や東京都中央区などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝茨城県つくば市、千葉市、東京都中央区、横浜市
震度２＝水戸市、千葉県松戸市、東京都八王子市、川崎市、宇都宮市、群馬県桐生市、さいたま市。
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