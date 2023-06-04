サッカーＵ２０Ｗ杯第１３日（３日、アルゼンチン・サンフアン）
2023年06月04日11時16分
▽準々決勝
イスラエ ３０―０２ ブラジル
ル １―１
延 長
２―１
０―０
イタリア ３２―０１ コロンビ
１―１ ア
（時事）
サッカーＵ２０Ｗ杯第１３日（３日、アルゼンチン・サンフアン）
2023年06月04日11時16分
▽準々決勝
イスラエ ３０―０２ ブラジル
ル １―１
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イタリア ３２―０１ コロンビ
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