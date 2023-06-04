欧州サッカー各国リーグ（３日）
2023年06月04日09時54分
▽イタリア・セリエＡ
インテルミラ １―０ ト リ ノ
ノ
クレモネーゼ ２―０ サレルニター
ナ
ラツィオ ２―０ エンポリ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（３日）
2023年06月04日09時54分
▽イタリア・セリエＡ
インテルミラ １―０ ト リ ノ
ノ
クレモネーゼ ２―０ サレルニター
ナ
ラツィオ ２―０ エンポリ
（時事）
こんな記事も
サッカー
鎌田、ひたむきに 「特別なクラブ」に別れ 独サッカー・Ｅフランクフルト(06/04 11:38)
サッカーＵ２０Ｗ杯第１３日（３日、アルゼンチン・サンフアン）(06/04 11:16)
４日のＪ１(06/04 10:39)
モナコの南野「悔しいシーズン」 フランス・サッカー(06/04 10:15)
欧州サッカー各国リーグ（３日）(06/04 09:54)
南野は途中交代 フランス・サッカー(06/04 08:41)
古橋「幸せで充実のシーズン」 セルティック、３冠で締め―スコットランド杯サッカー(06/04 08:41)
メッシがＰＳＧ退団 フランス・サッカー(06/04 08:40)
セルティック、国内３冠 古橋が先制ゴール―スコットランド杯サッカー(06/04 08:36)
札幌、攻撃貫き勝利 Ｊリーグ(06/03 22:23)
Ｊ１・談話(06/03 22:19)
鳥栖・長沼、期待に応え２得点 Ｊリーグ(06/03 22:10)
Ｇ大阪、ようやく連勝 手数かけずゴールへ―Ｊリーグ(06/03 22:10)
Ｊ１得点ランキング（３日現在）(06/03 21:59)
Ｊ１成績表（３日現在）(06/03 21:59)
首位町田、千葉下す Ｊ２(06/03 21:26)
横浜Ｍが神戸に並ぶ 名古屋は勝ち点１差―Ｊ１(06/03 21:12)
札幌、打ち合い制す Ｊリーグ・柏―札幌(06/03 21:10)
和泉のゴールで勢い Ｊ１・名古屋(06/03 21:08)
谷口が２ゴール Ｊ１・新潟(06/03 21:06)
３日のＪ１(06/03 20:58)
長沼が２得点 Ｊ１・横浜Ｃ―鳥栖(06/03 20:56)
鹿島、審判委に抗議文 「個人の特定」を受け―Ｊ１(06/03 20:28)
Ｇ大阪競り勝つ Ｊ１・福岡―Ｇ大阪(06/03 20:18)
１９歳石川、無失点に安堵 ＷＥリーグ・三菱重工浦和(06/03 20:01)
Ｆ東京、響いた一発退場 Ｊ１(06/03 19:54)
横浜Ｍ、じれずに３連勝 退場者にも救われる―Ｊ１(06/03 19:45)
勝ち切る強さで２代目王者 三菱重工浦和、攻撃緩めず―ＷＥリーグ(06/03 19:41)
選手襲われ試合中止 仏２部サッカー(06/03 18:45)
名古屋が快勝 Ｊ１・名古屋―Ｃ大阪(06/03 18:05)