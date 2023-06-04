平林霞、浜田康弘は１回戦敗退 テコンドー世界選手権
2023年06月04日09時39分
テコンドーの世界選手権は３日、バクーで行われ、女子６２キロ級の平林霞（Ｔｅａｍ ＤＡＩＴＯ）は１回戦でカザフスタン選手に敗れた。男子７４キロ級の浜田康弘（Ｈａｍａ Ｈｏｕｓｅ）も１回戦で敗退。 （時事）
平林霞、浜田康弘は１回戦敗退 テコンドー世界選手権
2023年06月04日09時39分
テコンドーの世界選手権は３日、バクーで行われ、女子６２キロ級の平林霞（Ｔｅａｍ ＤＡＩＴＯ）は１回戦でカザフスタン選手に敗れた。男子７４キロ級の浜田康弘（Ｈａｍａ Ｈｏｕｓｅ）も１回戦で敗退。 （時事）
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