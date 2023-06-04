レーダー問題、再発防止へ協議加速 日韓防衛相、４年ぶり会談
2023年06月04日12時56分
【シンガポール時事】浜田靖一防衛相は４日午前（日本時間同）、韓国の李鐘燮国防相とシンガポールで会談した。火器管制レーダー照射問題を含む懸案の再発防止に向け、防衛当局間の協議を加速することで一致した。日韓防衛相会談は約４年ぶり。
会談後、浜田氏は記者団に「レーダー照射問題などあらゆる議論を行った。引き続き韓国と意思疎通を行う」と述べた。
レーダー問題、再発防止へ協議加速 日韓防衛相、４年ぶり会談
2023年06月04日12時56分
【シンガポール時事】浜田靖一防衛相は４日午前（日本時間同）、韓国の李鐘燮国防相とシンガポールで会談した。火器管制レーダー照射問題を含む懸案の再発防止に向け、防衛当局間の協議を加速することで一致した。日韓防衛相会談は約４年ぶり。
会談後、浜田氏は記者団に「レーダー照射問題などあらゆる議論を行った。引き続き韓国と意思疎通を行う」と述べた。
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