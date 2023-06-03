徳島が前期優勝 野球四国ＩＬ
2023年06月03日23時18分
野球の独立リーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓは３日、高松市のレクザムスタジアムで行われ、徳島が香川を８―１で下して前期優勝を決めた。
徳島が前期優勝 野球四国ＩＬ
2023年06月03日23時18分
野球の独立リーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓは３日、高松市のレクザムスタジアムで行われ、徳島が香川を８―１で下して前期優勝を決めた。
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