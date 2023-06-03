阪神がサヨナラ勝ち。延長十一回に先頭の佐藤輝、代打梅野の連打と申告敬遠で満塁とし、１死後に小幡が中前へ決勝打を放った。６番手の浜地が２勝目。ロッテは九回に岡と藤岡の連続適時打で３点差を追い付いたが、広畑が誤算だった。