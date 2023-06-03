日本は男女とも敗退 バスケ３人制Ｗ杯
2023年06月03日22時20分
バスケットボール３人制のワールドカップ（Ｗ杯）は３日、ウィーンで決勝トーナメントが行われ、日本は男女とも１回戦で敗退した。男子はブラジルに１７―２０、女子は米国に１７―２２でそれぞれ敗れた。（時事）
日本は男女とも敗退 バスケ３人制Ｗ杯
2023年06月03日22時20分
バスケットボール３人制のワールドカップ（Ｗ杯）は３日、ウィーンで決勝トーナメントが行われ、日本は男女とも１回戦で敗退した。男子はブラジルに１７―２０、女子は米国に１７―２２でそれぞれ敗れた。（時事）
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