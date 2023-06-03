Ｊ１得点ランキング（３日現在）
2023年06月03日21時59分
１アンデ（Ｍ）１１
１大 迫（神）１１
３金 子（札） ８
３浅 野（札） ８
３鈴 木（鹿） ８
３町 野（湘） ８
３ユンカ（名） ８
８ディエ（Ｆ） ７
８伊 藤（新） ７
８山 岸（福） ７
Ｊ１得点ランキング（３日現在）
2023年06月03日21時59分
１アンデ（Ｍ）１１
１大 迫（神）１１
３金 子（札） ８
３浅 野（札） ８
３鈴 木（鹿） ８
３町 野（湘） ８
３ユンカ（名） ８
８ディエ（Ｆ） ７
８伊 藤（新） ７
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