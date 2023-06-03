バレーボールのネーションズリーグは３日、女子１次リーグが名古屋市の日本ガイシホールなどで行われ、世界ランキング６位の日本は同１６位のブルガリアを３―０で下し、開幕３連勝とした。

日本は古賀（ＮＥＣ）の強打がさえて第１セットを先取。第２セットは林（ＪＴ）が得点を重ね、第３セットは終盤の連続得点で突き放した。

４日に中国と対戦する。