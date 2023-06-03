北海道で震度３
2023年06月03日20時01分
３日午後７時３５分ごろ、北海道・浦河沖を震源とする地震があり、北海道函館市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝函館市、北海道新ひだか町
震度２＝札幌市、青森県八戸市。
北海道で震度３
2023年06月03日20時01分
３日午後７時３５分ごろ、北海道・浦河沖を震源とする地震があり、北海道函館市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝函館市、北海道新ひだか町
震度２＝札幌市、青森県八戸市。
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