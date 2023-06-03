政府が今月策定する経済財政運営の基本指針「骨太の方針」の原案が３日、分かった。次世代半導体などへの投資を拡大し、日本が重要物資のグローバルサプライチェーン（供給網）の「中核となる」ことを目指す方針を打ち出す。財政健全化では、国と地方を合わせた基礎的財政収支（ＰＢ）を２０２５年度に黒字化する目標を維持した上で、年限自体の明記は２２年に続き見送る方向だ。