４日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年06月03日18時28分
▽巨人・松井―日本ハム・北山（東京ドーム）
▽ヤクルト・小沢―楽天・荘司（神宮）
▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン―西武・平良（横浜）
▽中日・高橋宏―オリックス・宮城（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・才木―ロッテ・佐々木朗（甲子園）
▽広島・アンダーソン―ソフトバンク・藤井（マツダスタジアム）
４日の予告先発投手 プロ野球交流戦
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▽巨人・松井―日本ハム・北山（東京ドーム）
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▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン―西武・平良（横浜）
▽中日・高橋宏―オリックス・宮城（バンテリンドームナゴヤ）
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