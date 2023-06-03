【シンガポール時事】浜田靖一防衛相は３日、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議（通称シャングリラ会合）で講演した。浜田氏は軍事的活動を活発化させる中国を念頭に、「力や威圧による一方的な現状変更を思いとどまらせる努力に加え、対話による信頼醸成の促進を目指す努力も不可欠だ」と訴えた。

浜田氏はロシアによるウクライナ侵攻を非難した上で、「この侵略を容認または黙認すれば、他の地域でも力による一方的な現状変更が認められる、または見逃されるとの誤ったメッセージを与える」と危機感を示した。